افتتحت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل للقادمين من جهة النوارية المتقاطع أمام العابرين والقادمين من شمال مكة باتجاه المشاعر المقدسة وجنوب مكة.

وفتحت الأمانة جسر المعيصم بمكة المكرمة للقادمين من النوارية، المتقاطع مع طريق «السيل- الشرائع». يذكر أن القادمين من النوارية كانوا يضطرون للنزول لجهة المعيصم، ثم الدوران من أسفل إحدى العبارات، والعودة مرةً أخرى، إمّا لطريق السيل أو الطريق المؤدي إلى المشاعر المقدسة، بسبب إغلاق الجسر.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة بن عبدالله زيتوني، بأن الأمانة عملت على استكمال مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل، خلال الفترة السابقة، وهو ما تم بالفعل اليوم على أرض الواقع، مؤكداً أن تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل من التقاطعات المهمة، نظرًا لوقوعه على مدخل رئيس من مداخل مكة المكرمة ويخدم العبور مباشرة إلى المتجهين للمشاعر المقدسة.