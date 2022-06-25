اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصنيف درجة الدبلوم العالي لعدد من التخصصات التي تنوي وزارة التعليم تدريسها من خلال مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.

جاء ذلك في خطاب بعثته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الى وزارة التعليم اشعرتها فيه بأنه جرى اعتماد تصنيف درجة الدبلوم العالي للتخصصات التالية: (المهارات الرقمية، التفكير الناقد، اللغة الانجليزية، العلوم، الرياضيات، الدفاع عن النفس، المهارات الحياتية، الفنون، مبادئ الادارة، التسويق) وهي التخصصات التي تعتزم وزارة التعليم تدريسها من خلال مشروع الاستثمار الامثل للكوادر البشرية الذي سيتم تنفيذه في عدد من الجامعات الحكومية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان الموافقة على التصنيف تعني امكانية المعلم الحاصل عليه من تدريس مناهج تخصصه الجديد وفقا للاحتياج الذي تراه وزارة التعليم.