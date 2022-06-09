عاقبت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الانفصالية بأوكرانيا مقاتلين بريطانيين ومغربيا وقعوا أسرى بـ«الإعدام».

وبحسب وكالة ريا نوفوستي للأنباء الروسية فإن أحكام الإعدام صدرت اليوم (الخميس) على بريطانيين ومغربي أُلقي القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح أوكرانيا.

بينما ذكرت وكالة تاس للأنباء أن الرجال الثلاثة قالوا إنهم سيستأنفون الحكم.

والبريطانيان هما إيدن أسلين وشون بينر، والمغربي إبراهيم سعدون، لاتهامهم بالمشاركة في القتال «كمرتزقة»، وفقا للوكالة الروسية.

بدوره، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده ستعمل مع السلطات الأوكرانية لتأمين الإفراج عن المحتجزين الذين خدموا مع القوات الأوكرانية.

وأضاف: «لا ينبغي استغلال أسرى الحرب لأغراض سياسية».