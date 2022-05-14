وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات منسوبي الرابطة له بالمزيد من الجُهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام. ودعا للشيخ محمد أن يوفقه الله تعالى ويعينه على هذه المسؤولية ويجعله خير خلف لخير سلف.