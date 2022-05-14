أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت)، تسجيل 434 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 263 حالة ووفاة 3 حالات (رحمهم الله).

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 758795 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 63 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 743572 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9114 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.63