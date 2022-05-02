أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة تواصل تحقيق إنجازات ونجاحات متتالية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أبرزها زيادة تدفق الاستثمار، وارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، واستمرار تحسن الخدمات وجودة الحياة، إضافة إلى توفير فرص العمل عبر سلسلة من البرامج والمبادرات التي أدت إلى انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 11% في الربع الرابع من 2021، بتوجيه ومتابعة مباشرة من ولي العهد.وأشار في تصريح بمناسبة حلول عيد الفطر إلى أن المملكة حظيت بتقدير دولي رفيع توج بإشادة صندوق النقد الدولي بتقرير مشاورات المادة الرابعة والأساليب التمويلية التي اتخذتها السعودية لمواجهة جائحة كورونا التي أسهمت في استقرار وضعها الاقتصادي.ولفت إلى حرص الوزارة على رفع كفاءة إدارة العقود الحكومية ونسبة التزام الجهات الحكومة بتنفيذ ميزانيتها، والحد من العقود المتعثرة لديها، وهو ما انعكس على تمكين القطاع الخاص من تقديم مطالباته المالية وسدادها.وقال: «أجدد العهد على مواصلة العمل ومضاعفة الجهد ليصبح اقتصاد المملكة ضمن أكبر اقتصادات العالم خلال السنوات القليلة القادمة».