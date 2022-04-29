رفع عضو مجلس الشورى عبدالله بن أحمد آل طاوي أسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد مع أصدق التمنيات وأخلص الدعوات للمملكة قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار.

وقال إن هذه المناسبة والذكرى الخالدة والعزيزة لها مكانة خاصة في القلوب وعمق متجذر في النفوس وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن المعطاء والجميع يرفل في رغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والأمان الذي يرفرف على ربوع هذه البلاد الطيبة المباركة.

وقال: تحل ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتؤكد على إنجازات مميزة في جميع المحافل وتطور كبير في كافة مناحي الحياة والتي تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، صاحب الرؤية الثاقبة، والرأي السديد عندما قام باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وزاد بقوله: لقد سار الإصلاح بشكل شمولي ورؤية واضحة وعمل دؤوب لجوانب عدة تدعم الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، لتثمر إنجازات وتطورات هائلة بفضل خطط ولي العهد التي حققت الريادة للمملكة في العالم الدولي.، وابان ال طاوي ان هذه الذكرى تمر وبلادنا ولله الحمد والمنه غدت بهمة الأمير محمد بن سلمان وطموحه الذي يعانق السحاب مضرب المثل وقدورة يحتذى به في التقدم والرقي التطور والنهضة الشاملة في كل ما يهم المواطن والمقيم

وختم بقوله نتضرع الى العلي القدير أن يحفظ حكام هذه البلاد، وأن يديم عليها أمنها وأمانها، وأن تكون نبراسا في التقدم والتطور يحتذى بها على جميع مستوى العالم، وأن يديم على أبنائها الأوفياء ومقيميها الشرفاء الصحة والسلامة، وأن يجعل أيامنا فرحا بين أحضان هذا الوطن الكريم.