عبر مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة الحدود الشمالية خالد الهايل عن اعتزازه بذكرى بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وقال إن 5 سنوات فترة وجيزة أثبتت قدرات ولي العهد في تنمية البلد الذي قفز قفزات مهمة في المؤشرات الدولية ومن خلال مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال رؤيته الوطنية 2030 والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة ‏داخليا، ومنها مشروع جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة، علاوة على ‏الجهود السياسية والدولية والإنسانية. وأضاف الهايل أن المملكة أصبحت معلما واضحا على خرائط العالم الجغرافية بأنواعها والاقتصادية والترفيهية والتعدينية والإعلامية، والآن لدينا صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود بتنوعه نموا مزدهرا ليصبح الآن خامس صندوق سيادي بالعالم، ليشمل كل دول العالم النامية والمتطورة ويرفع مداخيل الصندوق الرأسمالية.وتابع: إن المملكة التي تعرضت يوماً ما لبعض الدسائس ألجمت كل المشاريع السياسية الغبية في المنطقة واستطاعت معالجة جراح الآخرين، وهو ما خلق متنفساً للدول الصديقة للمملكة. وفي المجال الصحي والوبائي، تجاوزت بلادنا الغالية بفضل الله ثم بمتابعة سيدي خادم الحرمين الشريفين وباء كورونا بالتدابير اللازمة، ولقد تابع ولي العهد وفريقه من كل الجهات المختصة كافة الأمور بمهنية عالية.