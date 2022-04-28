قال المهندس عيسى معيوف الصخيبر في الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد: نؤكد الولاء حبا ووفاء وصدقا وانتماء، ونسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا. وأكد عيسى أن الاقتصاد السعودي في ظل قيادة المملكة الحكيمة حقق حضورا عالميا مميزا وأصبح أكثر وهجا وازدهارا رغم التحديات والآثار العالمية التي يعيشها العالم، والذي يمكن قراءته عبر رؤية المملكة 2030 وعبر مساراتها المختلفة ابتداء من هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي والعمل على تسهيل الإجراءات وتحديث الأنظمة والتشريعات ورفع مستوى تنافسية المملكة لتحقيق مراكز عالمية متقدمة واستثمار كثير من المزايا النسبية سواء تاريخية أو ثقافية أو لوجستية. فكان التوجه إلى ما تحتضنه الأرض من كنوز في باطنها وعلى سطحها، وكانت الرؤية ملاذا لارتكازها على عمق السعودية العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها إلى جانب قدرتها على ربط القارات الثلاث بحكم موقعها الإستراتيجي.وأضاف الصخيبر: لقد خرجت المملكة من الفكر النمطي في المشروعات العملاقة واتجهت إلى آفاق أكبر وأرحب، فكان مشروعا نيوم وذا لاين ومبادرة الشرق الأوسط للحفاظ على كوكب الأرض. وتابع: الأمير الشاب الطموح أثبت منذ تسلمه مقاليد ولاية العهد أنه يعني ما يقول، فلم يتوقف منذ أن بايعه الشعب السعودي وحتى يومنا هذا عن بذل كل طاقته وتحمل مسؤوليات كبيرة، وأخرى وصفت بالقاسية، ليرتقي بهذا الوطن وينمي قدرات شعبه الذي بادله نفس الشعور، بل وراهن عليه، وأطلق عليه ألقابا عديدة كالأمير الملهم، وأمير الشباب، ووجه السعد، وغيرها من ألقاب الثناء.ذكرى البيعة من أهم الإنجازات التي يفخر بها الوطن والمواطن وصفحة مشرفة في تاريخ هذا الوطن ماضيا وحاضرا ومستقبلا.