تهل علينا ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والمملكة العربية السعودية تعيش أبهى أيامها أمناً واستقراراً ورخاءً، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتشهد منطقة الحدود الشمالية بتوجيهات أميرها الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نهضة شاملة في كافة المجالات، وإننا ونحن نقف على أعتاب البيعة الخامسة نتذكر مواقف فارقة رسخت لدى الجميع من حنكة ودراية وبصيرة خادم الحرمين الشريفين التي يقود بها سفينة الأمة بحكمة وهدوء ليرسو بها في شاطئ الأمان متخطياً كافة التحديات. ونؤكد ومعنا سائر المواطنين البيعة لخادم الحرمين الشريفين قائداً وملهماً ورائداً للمسيرة، داعين المولى عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ ولي العهد، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار.رئيس بلدية محافظة رفحاء