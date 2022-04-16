قالت دائرة الشرطة في كولومبيا بولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية عبر صفحتها الرسمية إن إطلاق نار وقع اليوم (السبت) في مجمع تجاري، مشيرة إلى أنها باشرت عملية إخلاء المبنى وأن عدد المصابين لا يزال مجهولا حتى الآن.

وأعلنت إدارة شرطة كولومبيا عبر تويتر «تأكدنا من وقوع إصابات خلال الواقعة وهم يتلقون الرعاية الطبية. حجم الإصابات غير معروف في الوقت الراهن.. الضباط يخلون المركز التجاري (كولومبيانا سنتر) وينقلون الناس إلى مكان آمن».

وأوضحت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن الحادثة أسفرت عن وقوع إصابات في مركز تسوق في كارولاينا الجنوبية بعد ظهر اليوم.

ويقع مول كولومبيانا سنتر على بعد نحو 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن الحادثة أسفرت عن إصابة أكثر من 10 أشخاص.

وكان (الثلاثاء) الماضي قد شهد قيام أمريكي بإطلاق النار على عدة أشخاص في محطة لقطارات الأنفاق ببروكلين في نيويورك. وارتفع عدد المصابين في الحادثة إلى 16 بينهم 5 حالتهم حرجة، بحسب ما أعلنت شرطة نيويورك.

وأدى إطلاق النار إلى توقف القطارات عن العمل، وسط استنفار أمني كبير.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادثة أشخاصا يرقدون في برك من الدماء في محطة القطار في محطة شارع 36 التابعة لمحطة قطار الأنفاق.

ومثل المشتبه فيه بإطلاق النار داخل مترو أنفاق بنيويورك، أمام القضاء لأول مرة، (الخميس) الماضي، بتهمة مهاجمة نظام النقل الجماعي.

وكانت الشرطة ألقت القبض على فرانك روبرت جيمس (62 عاما)، (الأربعاء)، في حي مانهاتن السفلي بعد مطاردة استمرت 30 ساعة.