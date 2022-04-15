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حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، المتسوقين، من التعامل مع 3 أنواع من المتاجر الإلكترونية الوهمية بعد ملاحظة الوزارة انتشارها في الآونة الأخيرة.

وأوضح الحسين عبر «العربية»، أن هذه المتاجر الإلكترونية هي المتاجر التي تقدم ادعاءات طبية كاذبة، والمتاجر التي تقدم ادعاءات وإغراءات الربح المالي السريع، والمتاجر التي تبيع الألعاب الإلكترونية والمنتجات داخل اللعبة.

وبيّن متحدث الوزارة، عبر «الإخبارية»، طريقة التمييز بين المتجر الإلكتروني الموثق والمتجر الوهمي، وذلك بالتأكد من السجل التجاري للمتجر عبر موقع وزارة التجارة للتأكد من ربط السجل بالصفحة وأن الحساب الذي يدفع له المتسوق باسم هذه المؤسسة.

وأشار إلى أنه يمكن التأكد من وثيقة العمل الحر عبر موقع وزارة الموارد البشرية، لمعرفة ما إذا كانت هذه الوثيقة حقيقية أو مستغلة للنصب والاحتيال، لافتاً إلى أن تحويل الأموال إلى حسابات غير معلومة يضع صاحبها تحت طائلة القانون.