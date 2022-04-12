افتتحت شركة بطل ديزاين السعودية الوكيل الحصري لمطابخ «لايشت الألمانية» بالسعودية إحدى شركات مجموعة بطل ديزاين القابضة والرائدة عالميا في مجال الأثاث والديكور والحلول المنزلية الفاخرة، أول معرض لايشت «LEICHT» العلامة الألمانية الفاخرة في عالم المطابخ في الرياض، الذي يحتل موقعا متميزا بشارع التخصصي العام بجوار معرض دايز للأثاث، بحضور نخبة من أشهر مصممي الديكور والأثاث في المنطقة، إضافة إلى عدد من الإعلاميين وعملاء الشركة.

ويُعد افتتاح معرض «لايشت للمطابخ» إضافة مهمة لعالم أثاث المطابخ الفاخرة حيث يُقدم لأول مرة تحت سقفٍ واحدٍ وبأسلوب يلائم نمط الحياة في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من تصاميم المطابخ العالية الجودة، التي أصبحت بفضل إبداعات مصممي «LEICHT» مرادفا للمطابخ المنزلية المرموقة والمفتوحة وقد وجدت لنفسها مكانا في عالم المطابخ القابلة للتخطيط بشكل فردي وذات القيمة الرائعة.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة بطل ديزاين السعودية باسل البطل أن فكرة «لايشت للمطابخ» تقوم على جعل المساحات المخصصة للطبخ في منزلك سواء كان شقة صغيرة أو قصرا رحب الأرجاء أو مشروعا كبيرا مكانا راقيا تفتخر به ويبعث على الراحة والاسترخاء، بفضل المنتجات عالية الجودة والتصاميم ذات الألوان المتناسقة التي تزيد على 5000 لونٍ تواكب أحدث صيحات الموضة في عالم الديكور.

وأضاف باسل: جميع منتجات لايشت تتمتع بضمان المصنع لما بعد البيع لمدة 10سنوات وهي ميزة تنفرد بها «لايشت» تؤكد ثقتها الكبيرة بجودة منتجاتها التي يتم إنتاجها في مصانع مُشغلة آليا بالكامل، كما يوجد لدى «لايشت» فريق من مستشاري المبيعات المدربين للرد على استفسارات العملاء وتقديم خلاصة خبراتهم الاحترافية ومهاراتهم في مجال التصميم والديكور والمساعدة في اختيار الألوان التي تتناسب مع اسلوب حياة كل عميل، وفريق آخر لتقديم خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى قسم المشاريع الذي يضم فريقا من المصممي الديكور الداخلي المتخصصين في توفير الحلول لجميع المساحات والمشاريع السكنية والتجارية.. نحن على استعداد لخدمة المشاريع الكبيرة والتجزئة للمستخدم النهائي ونقدم خدمة التصميم مجانا.

كما دعا باسل البطل: كافة العملاء والمهتمين بعالم المطابخ الفاخرة لزيارة المعرض للتعرف على التصاميم الراقية والفاخرة التي توفرها شركة «لايشت» التي ستمثل إضافة مهمة للسوق السعودي حيث يحتوي المعرض على تشكيلة متنوعة لتعزيز جمالية القصور والمنازل من خلال تصاميم تعيد صياغة مفهوم المطابخ السائد في المملكة، بشكل يتماشى مع الأسلوب العصري للبيت السعودي الأنيق، وتلبي جميع الأذواق وتناسب كل المساحات.

وأشار في ختام تصريحه الى أن معرض «لايشت للمطابخ الألمانية» بشارع التخصصي العام بالعاصمة السعودية الرياض يُعد المعرض الأول ضمن سلسلة من المعارض المماثلة سيتم افتتاحها في جدة، والخبر بالمملكة العربية السعودية، ما يعزز انطلاقة علامة لايشت الألمانية في المملكة العربية السعودية.