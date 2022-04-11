انتخب البرلمان الباكستاني اليوم (الإثنين) زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لعمران خان.وجاء إعلان انتخاب شهباز شريف على لسان القائم بأعمال رئيس البرلمان، الذي استقال في وقت سابق، أثناء جلسة حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.وحصل شهباز، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء 3 مرات، على 174 صوتا في البرلمان المؤلف من 342 عضوا.ولم يحصل منافسه شاه محمود قريشي على أي صوت، وقاطع حزب خان «حركة إنصاف» الانتخابات.ودخل شهباز (70 عاما) مجال السياسية عام 1988، وشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، الأكثر اكتظاظا بالسكان وذو الأهمية السياسية الكبيرة في باكستان.وجاء تصويت البرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد بعدما صوت لصالح حجب الثقة عن خان من خلال تصويت اقترحته المعارضة.وأعلن حزب خان اليوم استقالته جماعيا من البرلمان، في خطوة قد تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.