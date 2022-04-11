أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لجميع الشهادات المهنية التي تعقدها الهيئة.وأشارت إلى اعتماد 3 شهادات مهنية جديدة أخيراً تتضمن شهادة المعايير الدولية، وشهادة المسار التدريبي في المحاسبة الحكومية، وشهادة المسار التدريبي في المراجعة الحكومية، في حين تقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع «طاقات» taqat.sa حيث يترتب رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن اختيار الشهادات المهنية الصادرة عن الهيئة من ضمن مسار برنامج الشهادات المهنية الاحترافية الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية يأتي لما تحظى به من اهتمام وتقدير القطاع الاقتصادي في المملكة وما تتمتع به من مكانة تساعد الحاصلين عليها لتبوؤ الوظائف القيادية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية.