هوكورو أوفا Hukuru Ufaa، عبارة تعني سعادة الجمعة بلغة ديفهي المالديفية، وهو احتفال من الأعمال الفنية والحرفية تحت سماء الشفق المرصّعة بالنجوم، يدعو الضيوف إلى اكتشاف قصص مليئة بالشغف لحرفيين محليين مع الغوص في تجربة ثقافية راقية مالديفية بامتياز.

يحافظ OZEN RESERVE BOLIFUSHI على وفائه لوعد علامته التجارية من خلال رعاية مجموعة من التجارب الاستثنائية المتجذرة في الثقافة الأصلية مع تجربة «Hukuru Ufaa» المفعمة بالحيوية، والتي تم إطلاقها في 08 مارس 2022.

تقدم Hukuru Ufaa لمحة أصيلة عن طريقة الحياة في جزر المالديف. مساء يوم الجمعة من كل أسبوع تتم دعوة ثلاثة حرفيين مختلفين إلى المنتجع للمشاركة في بازار الجزيرة الأنيق والذي يُقام أمام خلفية رائعة تلوّنها نغمات غروب الشمس المهيبة.

وفي أجواء تتّسم بطابع بوهيمي جميل، تُعرض مجموعة مختارة من أرقى المجوهرات الرائعة، والأشغال المنسوجة يدوياً، والأعمال الحرفية، وتحلو الأحاديث الملهمة مع الفنانين المحليين. وطوال فترة التجربة يتمّ تسليط الضوء على الأنماط التقليدية. ومع منصات العرض على شكل السفن ومحطات الطعام المستوحاة من المطابخ المالديفية التقليدية، تتحوّل OZAR، المنطقة المحيطة بحوض السباحة والشاطئ إلى منطقة آسرة.

وأثناء تجوّلهم والاستمتاع بالعروض الفنية الرائعة، يمكن للضيوف تذوق المقبلات المالديفية والهندية والسريلانكية الأصلية. كما تتميّز هذه التجربة المذاقية المالديفية بطبق مالديفي جديد كلّ أسبوع يعمل على تنسيقه وتنفيذه وتقديمه طاهٍ محلي.

وفي محطّات أخرى، يمكن مشاهدة كيف يقوم الحرفيون بصنع أعمالهم المبدعة بشكل مباشر سواء كان فاخورياً أمام عجلته أم مصمّم مجوهرات منكبّاً على عمله أم رساماً يصوّر بريشته أجمل مناظر البحيرة. كما وتحيي الأجواء العروض الموسيقية محليّة الطابع وغنية بالثقافة والتقاليد.

وقد تمّ تصميم Hukuru Ufaa أيضاً كمنصّة لدعم الفنانين المالديفيين المعروفين والناشئين فتشكّل لهم مساحةً لعرض مهاراتهم الحرفية التقليدية، وبيع إبداعاتهم مباشرة للسياح، وإيجاد الحرية في تجديد وابتكار حرفتهم باستمرار.

وعلّقت لويزا لالي، المديرة العامة لفندق أوزين ريزيرف بوليفوشي، قائلةً: «انطلاقاً من حرصنا على الحفاظ على الثقافة المالديفية، عملنا على إطلاق أول فعالية Hukuru Ufaa. فجزيرة بوليفوشي تتسّم بأسلوب حياة غني ونحن نسعى إلى تسهيل لحظات التواصل مع الطبيعة والناس والثقافة بما يحثّ على المحادثات، ويؤدّي إلى الغوص بشكل أعمق في الوجهة، وذلك لمنح الضيوف تجربة سفر مجزية بالفعل».

تحيط بمنتجع «أوزين ريزيرف بوليفوشي» شواطئ رملية بيضاء نابضة بالحياة، ويمكن الوصول إليه عبر خدمة القارب الفاخرة الخاصة في غضون 20 دقيقة من مطار ماليه. وتشمل خيارات الإقامة في المنتجع 90 فيلا مستقلة ومحمية RESERVE.