يعقد مجلس الشورى جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة الثلاثاء القادم لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التي تضم بعضًا من تقارير لجانه المتخصصة تجاه الموضوعات التي تشمل تقارير ومشاريع أنظمة ومذكرات تفاهم واتفاقيات.ومن المنتظر أن يناقش المجلس ضمن الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن طلب تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة.وينظر في ذات الجلسة تقريرًا تقدمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن طلب أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية أحكام المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية على القضايا المنظورة أمام الهيئات، وذلك بأثرٍ رجعي لحسم القضايا القديمة والمعلقة بسبب الشطب وإحالة القضايا الموقوفة إلى المحاكم العمالية.ويستعرض المجلس خلال الجلسة العادية الثلاثاء المقبل ما تضمنه تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن مقترح «مشروع نظام السكن الاجتماعي»، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.مناقشات الأسبوع القادم:- مشروع نظام السكن الاجتماعي- تحويل أرباب الطوائف إلى شركات