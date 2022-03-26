بعد 30 يوماً على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت روسيا أمس أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدماً حول النقاط الرئيسية.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي للصحفيين: «في ما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها»، حسب ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية. وأضاف ميدينسكي أن «المفاوضات مستمرة طوال الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة عبر رابط فيديو، وستستمر السبت».

وأكد أن روسيا تسعى إلى صفقة شاملة في المحادثات مع أوكرانيا تغطي القضايا كافة، مضيفاً أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بغير ذلك.

في سياق متصل، قال ميدينسكي إن موسكو تعتقد أن كييف تحاول إطالة أمد المفاوضات.