دشن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري أمس (الاثنين) بالمحافظة وبحضور مدير مستشفى تيماء العام عبدالعزيز سليمان الشولي وعدد من مديري القطاعات الحكومية والعسكرية عربة العيادات الصحية المتنقلة بالمحافظة. وتجول المحافظ داخل العربة حيث قدم مدير المستشفى للمحافظ شرحا موجزا عن عربة العيادة المتنقلة التي تهدف لخدمة المراكز التابعة للمحافظة والوصول للتجمعات السكانية البعيدة عن المنشآت الصحية وتقوم بخدمة الكشف على الأمراض المزمنة وتشمل الخدمات النوعية والاستشارات الطبية والخدمات العلاجية ومعرفة مدى الاحتياجات الاولية لتلك القرى.