تواصل مليشيا الحوثي جرائمها ضد المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها محافظتا شبوة ومأرب، إذ أطلقت اليوم (الخميس) صاروخين باليستيين أحدهما على محافظة شبوة والآخر سقط في منطقة مفتوحة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب.وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية تمكنت من تدمير عدد من التحصينات الحوثية وقطع خطوط الإمدادات، فيما كثفت مقاتلات التحالف العربي ضرباتها على مواقع المليشيا التي لجأت إلى اتخاذ المدنيين المسافرين دروعا بشرية، وكذلك أسواق بيحان وأحياء مناطق والقرى الواقعة بطريق وادي خر أثناء تحليق الطيران.وأوضح رئيس المركز الإعلامي لمحافظة البيضاء مصطفى البيضاني لـ«عكاظ» أن المليشيات تحتجز سيارات المسافرين في عقبة القنذع وطريق وادي خر كما تدخل الحشود الحوثية لمحلات المواطنين.في غضون ذلك، قتل قيادي حوثي وأصيب آخرون أثناء محاولتهم التسلل إلى جبهة الكسارة جنوبي محافظة مأرب، ووفقاً لمصدر عسكري فإن الجيش أحرق عربتين مدرعتين كانتا تقلان عددا من المسلحين بينهم قيادي.من جهة أخرى، لا تزال المليشيا الحوثية تعيش حالة من الصراع الداخلي جراء اختراقات التحالف العربي لصفوفها، إذ عمدت لاتخاذ عدد من الإجراءات منها نقل مقر سكن قياداتها الكبيرة وتصفية عناصر داخل الأمن السياسي تتهمهم بالوقوف وراء تهريب المعلومات.وأصدرت قيادات الحوثي لمليشياتها تعميماً بمنع أي تجمعات أو فعاليات في المرحلة الحالية تخوفاً من دخول عناصر تابعة لتحالف دعم الشرعية لتفجير الوضع من الداخل في ظل حالة الاستياء والغضب الشعبي المتواصل، مهددة باستخدام القوة في حالة وجود أي تجمعات أو فعاليات.