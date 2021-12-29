اتهمت منظمتان أمميتان، اليوم (الأربعاء)، مليشيا الحوثي باستمرار اختطاف اثنين من موظفيهما في صنعاء ورفض الإفراج عنهما، وأعربتا عن أنهما تشعران بالقلق على مصيرهما.وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيان لها: «ما تزال المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، تشعران بقلقٍ عميق بشأن وضع اثنين من موظفيهما احتجزتهما مليشيا الحوثي في نوفمبر الماضي بصنعاء ولم يتم التواصل معهما منذ ذلك الحين».وأضافت، على الرغم من أن الموظفين لا يزالان رهن الاحتجاز، إلا أن الأمم المتحدة لم تتلق أي معلومات حول التهم الموجهة لهما أو المبرر القانوني لاحتجازهما، أو حتى معلومات عن وضعهما الحالي، على الرغم من التأكيدات السابقة من قِبّل تلك المليشيا بالإفراج الفوري عنهما.وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو بالامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي منظومة الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، التي تُعتبر ضرورية لأداء وظائفهم الرسمية على النحو المطلوب، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الموظفين دون أدنى تأخير.ويأتي اختطاف الموظفين ضمن جرائم المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني والمنظمات الأممية والدولية وموظفي سفارة واشنطن في صنعاء السابقين الذين تحتجزهم في مواقع عسكرية كدروع بشرية.وكانت وسائل إعلام يمنية أفادت بأن 3 طائرات أممية هبطت في مطار صنعاء الدولي لإجلاء عدد من موظفي الأمم المتحدة.