رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس شباب المنطقة في دورته الجديدة.

وتخلل الاجتماع استعراض خطط المجلس خلال الفترة القادمة والرامية لتمكين شباب المنطقة من المساهمة في تحقيق التوجهات العامة للرؤية في المنطقة.

وبحسب العرض، فإن مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة يعمل على تعزيز توجه المحور الثالث من محاور رؤية 2030، الذي يهتم ببناء وطن طموح، ومواطنه مسؤول عبر تعزيز حس المسؤولية لدى أفراد المجتمع.

ويتكون المجلس من سبع لجان هي: التصميم الحضري والبيئة، الفرص الاقتصادية والتعليمية، الرياضة، التراث والثقافة والفنون، الإعلام، الترفيه، والمشاركة الاجتماعية، وتعمل اللجان على توثيق وضمان التماسك المستمر بين المجلس وأعضائه في شتى مجالات العمل، وإنجاز الأهداف المناطة بما يتوافق مع رؤية المجلس ويحقق المنفعة بشكل عام، وكذلك تطوير المبادرات وإنجازها وابتكار مشاريع وآليات عمل تواكب التغيرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة للعام 2030.