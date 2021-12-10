مع كل الأنظار تتجه إلى جدة في هذا الأسبوع ستكرم النسخة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي تقام من 6 – 15 ديسمبر السينما المصرية من خلال عدة فاعليات وتكريمات وأنشطة تقام لأول مرة في المملكة هذا بالإضافة للعروض الأولى لعدد من الأفلام الهامة.

من بين الأفلام التي سوف تحظى بعرضها العالمي الأول، فيلم الرسوم المتحركة «الهرم» للمخرج المصري محمد غزالة، والذي يشارك ضمن 18 فيلماً ضمن مسابقة مهرجان البحر الأحمر للفيلم القصير.

يحكي الفيلم في قالب فانتزي محاولات رجل مصري قديم لبناء هرم مقلوب، في تجربة لكشف سر بناء الاهرامات. الفيلم تم تحريكه رقمياً بتقنية ثنائية الأبعاد، حاول من خلاله غزاله استلهام الأجواء المصرية القديمة، مراعياً الألوان والخطوط والتصاميم لتلك الحقبة الزمنية، مع شريط صوت وموسيقى مصمم خصيصاً لتكثيف الإحساس بتلك الأجواء.

يشار الى أن الفيلم كان قد رشح مؤخراً للقائمة القصيرة لمسابقة أفلام التحريك في جوائز الأكاديمية الأفريقية للأفلام 2021، والتي أقيمت الشهر الماضي في نيجيريا في دورتها السابعة عشرة. وكان غزالة قد سبق له أن حاز جائزة تلك المسابقة في دورة 2010 عن فيلمه «خف حنين» ممثلاُ لمصر.

يذكر أن محمد غزالة يرأس حاليا مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت في جدة، بالإضافة لكونه نائب رئيس الاتحاد الدولي للرسوم المتحركة – اسيفا.

وفي إطار الاحتفال الموسع بالسينما في مصر، فقد أعلن مهرجان البحر الأحمر عن استضافته لعدد من أهم الشخصيات السينمائية المصرية من خلال منح جائزة إنجاز العمر للفنانة ليلى علوي، كما تقدم الفنانة يسرا ندوة عن فن التمثيل، كما يتم عرض عدد من الأفلام المصرية الكلاسيكية في نسخً مُرمَّمة تعرض لأول مرة، بما في ذلك دعاء الكروان (1959)، و حرب الفراولة (1994)، والاختيار (1970). وفي قسم «اختيارات عالمية» يعرض المهرجان فيلمين مصريين هما «أميرة» لمحمد دياب، و«ريش» لعمر الزهيري والذي كان قد حاز على جوائز مهرجانات كان والجونة وقرطاج. ويعرض المهرجان في حفل ختامه فيلم عمرو سلامة برا المنهج، في عرضه العالمي الاول.