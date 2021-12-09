وقع المركز الطبي الدولي بجدة اتفاقية شراكة مع stc يتم بمقتضاها العمل على تطوير العديد من المنتجات والحلول الرقمية في القطاع الصحي، والاستفادة من خدمات الاتصالات والتقنية المتقدمة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الفائقة التي يقدمها المركز الطبي الدولي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مجال الطب الاتصالي.

وتستهدف الشراكة بحث سبل التعاون بين الطرفين وتقديم الخبرات التي يتمتع بها كل طرف لتعزيز خدمات الطب الاتصالي التي تشمل: خدمة العيادات الافتراضية، خدمات التعرف على الصوت، خدمة طارئ، إضافة إلى التعاون المشترك في توفير جهاز (Bodyo) والخدمات اللوجستية المتعلقة بهذا الشأن، وغيرها من الخدمات التي تستهدف تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وقع الاتفاقية عن المركز الطبي الدولي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الدكتور وليد فتيحي، وعن stc نائب الرئيس لقطاع المنتجات والحلول المهندس سعود الشريهي.

وأكد الدكتور وليد فتيحي عقب التوقيع أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة المركز الطبي الدولي الهادفة إلى التطوير الدائم بشتى السبل المتاحة والسعي المستمر ليس فقط لتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية، وإنما لابتكار خدمات جديدة دوماً من شأنها الوصول لعافية الإنسان أينما كان دون عائق، وتوظيف وسائل التقنية في تحقيق ذلك.

من جانبه أشار المهندس سعود الشريهي إلى أهمية اتفاقية الشراكة مع المركز الطبي والتي تؤكد دور stc كممكّن رقمي في القطاع الصحي واهتمامها بتقديم أفضل الحلول الرقمية التي من شأنها أن تعزز الخدمات الصحية لمستفيدي القطاع.