أعلن الديوان الملكي في مملكة البحرين أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لدى وصوله إلى مملكة البحرين اليوم (الخميس) في زيارة رسمية، حيث يجري ولي العهد خلالها مباحثات مع الملك حمد تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة الى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

ورحب الديوان الملكي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنيا له طيب الإقامة في بلده مملكة البحرين.

وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين ولقاؤه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تأكيدا على الأهمية التاريخية التي تأسست عليها العلاقة بين البلدين، والتي توجت بمشروع الجسر الرابط بين البلدين منذ عقود مضت، بما حقق تعزيزا للعلاقات الاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية بين البلدين، كما أن هذه الزيارة في هذا التوقيت دلالة واضحة للمواقف الموحدة بين الدولتين واصطفافهما في جميع المواقف.