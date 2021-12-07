اتهمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين اليوم (الثلاثاء) مليشيا الحوثي بالتسبب في إصابة المختطف سفيان الفتحي بنزيف دموي في قاعة المحكمة الحوثية، مؤكدة تدهور حالته الصحية جراء اختطافه وتعذيبه في سجون المليشيا منذ أكثر من 6 سنوات.وقالت الرابطة في بيان لها إنها تلقت بلاغاً من أسرة سفيان علي قاسم الفتحي (29 عاماً) المختطف من قبل الحوثي منذ 15 يوليو 2015 في سجن الأمن السياسي بصنعاء، يفيد فيه بالتدهور الشديد لحالته الصحية التي وصلت إلى السقوط وهو ينزف دماً في قاعة المحكمة أثناء جلسة محاكمة له أمام الشعبة الجزائية الاستئنافية الانقلابية، مضيفة أن الفتحي يعاني من سل رئوي وربو مزمن إضافة لفتاق وانزلاق في العمود الفقري.ولفتت الرابطة إلى أن المحكمة حكمت بالإفراج عنه، لكن المليشيا رفضت وطعنت في الحكم ولم يفرج عنه، محملة المليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطف، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطف بسرعة دون قيد أو شرط.ودعت الرابطة المنظمات الحقوقية لتبني قضية الفتحي ومساندة أسرته ليتم إطلاق سراحه وليتلقى الرعاية الصحية والعلاج فوراً قبل فوات الأوان.