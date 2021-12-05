سلّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل الدكتور فهد معيض الحسني تراخيص المخيمات الشتوية لعدد من المواطنين الذين أنهوا الاجراءات والشروط اللازمة لاستخراج الرخص في إطار تنظيم نشاط التخييم وتنمية وتطوير السياحة المستدامة في المملكة وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل الدكتور فهد معيض الحسني أنه تم اليوم البدء بتسليم التراخيص للمخيمات الشتوية في موقعين شمال غرب حائل في منطقة السفن وجنوب حائل في منطقة أبو نمر، مشيراً إلى أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر قد أعلن عن ادإصدار تصاريح المخيمات للجهات الحكومية والأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمنتزهات الوطنية وفق الصوابط والاشتراطات، لافتاً إلى أن إقامة المخيمات لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز مساحة المخيم عن 5000م2 للأفراد و 25000 م2 للجهات الحكومية كحد أقصى مع مراعاة تطبيق شروط السلامة.