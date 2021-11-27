أثار بروز متحور جديد من «كورونا» قلق العالم، إذ أعلنت عدة دول بينها ألمانيا والبرازيل والبحرين وإسرائيل إيقاف الرحلات الآتية من جنوب القارة الأفريقية حيث يتفشى المتحور الجديد. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس تعليق الرحلات من جنوب أفريقيا.وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس (الجمعة)، أن المفوضية تدعو إلى تعليق الرحلات الجوية الآتية من دول جنوب القارة الأفريقية.في حين أكدت بريطانيا أن العلماء يعتبرون سلالة الفايروس المكتشفة أهم تحور على الإطلاق، ولذلك يتعين معرفة إن كانت مقاومة للقاحات.كما أوضحت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن السلالة المتحورة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحتوي على «بروتين سبايك»، الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح كورونا، والذي يختلف تماما عن البروتين الموجود في الفايروس الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه!ومع تأهب العديد من الدول من أجل التصدي للمتحور الجديد من الفايروس، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها، مؤكدة أنها تحتاج لأسابيع عدة من أجل فهم طبيعة المتحور الأحدث. وأوضح متحدث باسمها أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة يحتاج إلى «أسابيع عدة».وكان عدد من العلماء أعلنوا الخميس في مؤتمر صحافي، اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب أفريقيا، البلد الأفريقي الأكثر تضرراً من الوباء الذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات. وقال عالم الفايروسات توليو دي أوليفيرا: «للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب أفريقيا».وأوضحوا أن المتحورة التي أطلقوا عليها تسمية «بي. 1.1.529» لديها عدد «مرتفع جداً» من التحورات، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون في هذه المرحلة، مدى فعالية اللقاحات المضادة لكورونا في محاربة هذه السلالة.السلالة المتحورة:- أطلق عليها «بي 1.1.529»- تحتوي على «بروتين سبايك»- تختلف عن بروتين الفايروس الأصلي