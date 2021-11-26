خضعت 193 جهـة حكوميـة منهـا 17 جهـة شـاركت للمـرة الأولـى لقياس هيئــة الحكومــة الرقميــة فـي دورة القيــاس التاسـع لعــام 2021، واعتمـد التقييـم بشـكل كلـي علـى مـا وفرتـه الجهـات الحكوميـة مـن بيانـات للهيئـة، لمتطلبــات مؤشــرات قيــاس التحــول الرقمـي الحكومـي والذي شمل ٢٣ وزارة و١٧ أمانة منطقة، و١٣ إمارة منطقة، والتعليم والتدريب، الأمنية والعسكرية، أجهزة عامة، المالية والاقتصادية، الخدمات الصحية، التقنية والإعلام الحكومي.

ووضعـت هيئـة الحكومـة الرقميـة بنـاًء علـى منهجيـة القيـاس التاسـع خمسة معاييـر لتحديـد شـريحة الجهات المستـهدفة فـي القيـاس و تشـمل هـذه المعايير:

1. أن تكون الجهة حكومية.

2. أن تكون الجهة مستقلة إداريًا ولها شخصية اعتبارية.

3. أن تكون الجهة مستقلة ماليا.

4. أن تقدم الجهة خدمات للمستفيد الخارجي سواء كانت جهات حكومية أو قطاعا خاصا أو أفرادا أو مستفيدا داخليا من منسوبي الجهة.

5. للجهات الُمنشأة حديثا من مجلس الوزراء، يشترط أن يمضى على تأسيسها 18 شهرا

وتهدف هيئــة الحكومــة الرقميــة من القياس «لقيـاس التحـول الرقمـي الحكومـي» إلـى الإسـهام فـي تطويـر الحكومـة الرقميـة مـن خلال متابعتهـا بشـكل دوري وتحفيزهـا بمـا يتوافـق مـع التوجهـات فـي مجـال التحـول الرقمـي، ويحقـق أهـداف رؤيـة المملكـة 2030 وبرامجهـا التنفيذيـة، حيـث إنـه يعمـل علـى تقييـم وتحديـد الوضع الراهن للجهـات الحكومية وقيـاس تحولهـا الرقمـي عبـر إطـار عـام موحـد لضمـان تحقيـق التحـول الرقمـي فـي مراحلـه كافـة، والسـعي إلـى تحفيـز الأجهـزة الحكوميـة للعمـل علـى تطويـر الكفـاءات ورفـع مسـتوى الأداء، وتمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن خـلال توفيـر آليـة رقميـة لتقييـم وقيـاس تحولهـا ومـدى تطـور أدائهـا خـلال العـام فـي سـبيل الوصول إلـى حكومة رقميـة متكاملـة.

ففي باب الوزارات حققت وزارة الصحة المرتبة الأولى على كافة الوزارات الحكومية وتلتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية والثالثة وزارة البيئة، والرابعة وزارة التجارة والخامسة وزارة المالية.

وفي المال والاقتصاد؛ حققت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المرتبة الأولى تلتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثالثة بنك التنمية، والرابعة صندوق التنمية الصناعي، والخامسة هيئة الزكاة والدخل

وفي قياس إمارات المناطق: تربعت إمارة الرياض في المرتبة الأولى وتليها إمارة تبوك، والثالثة إمارة مكة المكرمة، والرابعة إمارة منطقة عسير، والخامسة إمارة منطقة المدينة المنورة.

وفي قياس الأجهزة العامة؛ تصدر الديوان الملكي المرتبة الأولى والثانية مؤسسة تحلية المياة المالحة، والثالثة المراسم الملكية، والرابعة مركز أداء، والخامسة مؤسسة الري.