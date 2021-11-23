بالتعاون مع القنصلية الإيطالية وبارك حياة جدة لتقديم تجربة أسبوع إيطالي مميزة، مصممة لتعكس الأناقة الإيطالية كجزء من الأسبوع الإيطالي العالمي. سيقوم مطعم النافورة في فندق بارك حياة جدة الحائز على جائزة المطاعم العالمية الفاخرة بافتتاح الليالي الإيطالية لمدة ٩ أيام بدءاً من الإثنين الموافق ٢٢ نوفمبر إلى الثلاثاء ٣٠ نوفمبر. سيحضر الافتتاح نخبة من ممثلي القنصليات ومديري الشركات والإعلاميين، حيث سيأخذكم الشيف فرانسيسكو زاناسي في رحلة ساحرة لتذوق الأطباق الإيطالية المفضلة لديكم في أجواء لا تنسى وخدمة لا تضاهى يوميا من الساعة ٧:٠٠ مساءً حتى الساعة ۰۰:١٢ منتصف الليل.

سيقدم مطعم النافورة مجموعة متنوعة من الأطباق الإيطالية، بناءً على المكونات الأصيلة التي تم إحضارها مباشرة من إيطاليا خصيصًا لهذه المناسبة، حيث سيقوم الشيف بالاعتماد على زيت الزيتون البكر الممتاز، وجبن البارميزان الأصيل، وأرز أربوريو الشهير كأساس لمجموعة من الأطباق بالإضافة إلى المعكرونة محلية الصنع والبيتزا والشوكولاتة. سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بأفضل المأكولات الإيطالية واستكمال وجباتهم مع الشوكولاتة الإيطالية الطازجة من قِبل الشيف الإيطالي الموهوب ماسيمو تافوليتا الذي يتمتع بخبرة 20 عامًا في صنع الشوكولاتة الإيطالية بطرق مختلفة.

سعر العشاء للفرد ٢٥۰ ريالا سعوديا + ١٥٪ الضريبة المضافة.

عن فندق بارك حياة جدة: يقع الفندق وسط الحدائق الرائعة الممتدّة على طول كورنيش جدّة، حيث المناظر الطبيعية الساحرة التي تجعل من هذا المنتجع الفخم مقصداً استثنائيا للراحة والاسترخاء. ويبعد الفندق ٤٥ دقيقة من مكة المكرمة و٣٠ دقيقة من مطار الملك عبد العزيز الدولي. تم تصميم الفندق من قبل المصممين الفرنسيين الشهيرين جيل قيفت وباتريس هارت. يحتوي الفندق على ١٤٢ غرفة للنزلاء بما في ذلك ۱٥ جناحاً فاخراً. في فندق بارك حياة جدة، نحن ملتزمون بجعل إقامة كل ضيف تجربة رائعة وفخمة منذ لحظة وصوله من خلال اهتمامنا بالتفاصيل وتقديم الخدمة بشغف. لمزيد من المعلومات والحجز، يرجى الاتصال بنا على ۰۰٩٦٦۱٢٢٦٣٩٦٦٦ أو زيارة jeddah.park.hyatt.com