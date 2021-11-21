كرم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس مبدعي التعليم المشاركين في معرض إبداع الباحة 2022 الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم، وكافأ 60 طالباً وطالبة بمبلغ 300 ألف ريال، وهنأ الجميع على تميزهم العلمي والبحثي في مجالات الإبداع الفكري والتقني عبر مشاركاتهم المتميزة ما يؤهلهم لتمثيل المنطقة في المحافل التربوية المحلية منها والدولية. وأكد أمير الباحة خلال لقائه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني ومدير تعليم المخواة علي محمد الجالوق وعددا من القيادات التعليمية يرافقهم 60 طالبا وطالبة، على ضرورة تسخير كافة الجهود والإمكانات التي تعزز التنافسية والتحفيز والرعاية للطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات والعناية بهم، في شتى مجالات الموهبة العلمية، وتنمية روح الإبداع والمبادرة واستقراء المستقبل والتفاعل مع المعطيات وتسخير الإمكانات لدى الطلبة واكتشاف مواهبهم وتنميتها وتأصيل مهارات البحث العلمي لديهم، متطلعاً للمزيد من تحقيق التميز والريادة العلمية.