أكد الرئيس التنفيذي للتجمّع الصحي بمكة المكرّمة د. ديلشاد عباس، أن إستراتيجية التجمع ، التي تستهدف تقديم الخدمة الصحية المناسبة لاحتياجات المواطن، في الوقت والمكان المناسبين، تقوم على تطوير الحلول من خلال تحديث منظومة التقنية وبنية الاتصالات لمنح المستفيدين أعلى مستويات الخدمات.

وأوضح أنه في إطار الوصول لتحقيق هذا الهدف فقد وقع التجمع مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة أفايا العالمية، لتطوير خدمات الاتصالات الاتصال للنهوض بمستوى الخدمة إلى المقاييس العالمية بشكل يتناسب مع مكانة مكة المكرّمة التي يفد إليها ملايين الحجاج والمعتمرين سنويا، ويتطلب ربط مستشفياتها ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع ، بما يضمن توفير أحدث حلول الاتصالات الصوتية والمرئية بين جميع المواقع لتحقيق التكامل فيما بينها وتوفير الرعاية القصوى للمرضى وطالبي الرعاية .

وأوضح د. ديلشاد، أنه من خلال مذكرة التفاهم، سيتم ضم وتوحيد نظام الاتصالات في مدينة الملك عبدالله الطبية مع أنظمة الاتصالات في 82 مركز صحي، و مستشفيات الولادة والأطفال بمكة، والنور التخصصي، و حراء العام، و الملك فيصل، و أجياد للطوارئ، و الملك عبد العزيز، و ابن سيناء، بالإضافة إلى الرعاية الصحية الأولية وقطاع شمال مكة المكرمة الذي يضم مستشفى الكامل ومستشفى خليص، موضحا أهمية ربط جميع مستشفيات "التجمّع الصحي" بخدمات اتصال موحّدة تحقيقا للتكامل مع رؤية التحوّل الرقمي في القطاع الصحي.

وأضاف ، أنه حرص على المرور بنفسه على المرور على كافة المستشفيات والمراكز الصحية لمتابعة سير العمل، والتأكد من قدرة مقدمي الخدمة على التعامل مع التطور ، مؤكدا الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري في كافة مراحل العمل لمواكبة المتغيرات والتطورات، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأشار د. ديلشاد، إلى أن قطاع الرعاية الصحية في المملكة ، حقق الكثير من التقدم، برهن عليه القدرة على التعامل مع جائحة كورونا ، واجتيازها بنجاح ،موضحا أن التكنولوجيا لعبت دورا مفصليا في هذا التطوّر الكبير الذي تشهده المملكة على مستوى الرعاية الصحية.

وتشكل مذكرة التفاهم بين أفايا و"التجمّع الصحي" خطوة تعزز إستراتيجية المملكة نحو تقديم رعاية صحية متكاملة ناجحة، لتعزيز التعاون بين فرق العمل وتوفير حلول العمل عن بُعد بما يحقق الرعاية السريعة ويحد من الكثافة في أماكن تقديم الخدمة كالمستشفيات والمراكز الصحية.

كما تمكنت أفايا من نشر حلولها المُستندة إلى السحابة سواء في مجال مراكز الاتصال أو غيرها من المرافق الرئيسية في شتى القطاعات والمجالات، لتعزيز الأعمال وتطويرها استنادا إلى حلول ذكية، تتمتع بالمرونة وتمنح المؤسسات قدرات تنافسية فريدة من نوعها لخدمة العملاء.