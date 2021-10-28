نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، لذوي الجندي أول محمد صالح العصيمي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق اندلع في أحد المنازل بمحافظة جدة.وأكد صالح العصيمي والد الشهيد محمد لـ«عكاظ» أن نجله كان من الملتزمين والمنتظمين في عمله حيث كان يقطن الطائف ويعمل في جدة منذ 5 أعوام وهو من المحبوبين عند زملائه ومبادر دوما في عمله، ذكره المعزون من زملائه بالشجاعة والإقدام.. والحمد لله على تدابيره، فنحن فداء لهذا الوطن ونحمد الله في كل حال وقد استشهد ولدي خلال أداء عمله في إنقاذ الأرواح والممتلكات وليحافظ على أمن الوطن.وعن كيفية تلقيه خبر استشهاده، أشار العصيمي إلى تلقي ابن أخته الذي يعمل في شرطة جدة خبر استشهاده خلال مباشرة حادثة حريق في جنوب جدة، وبدوره نقل لي الخبر وقد تلقيته بقلب مؤمن بالله وفخر لا يعلوه فخر فقد تربى ابني على حب وطنه وفيه استشهد.وتابع: أتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية وأمير منطقة مكة المكرمة، وقيادة الدفاع المدني في المملكة ومنطقة مكة المكرمة وكافة زملائه على مواساتهم وتعازيهم.وزاد: تهتم القيادة الرشيدة - أيدها الله - دوما بأبنائها في كل مكان، مضيفا استشهد ابني في ميدان العز والكرامة والشرف نسأل الله أن يتقبله.وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد نعت الجندي أول/ محمد صالح العصيمي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمحافظة جدة، إثر سقوط سقف المنزل خلال عمليات الإخماد.