أقام فندق حياة هاوس جدة حدثًا للتوعية بسرطان الثدي، لزيادة المعرفة وتشجيع الفحص المبكر لضيوفه وموظفيه، تضامنا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي).

وشمل اليوم العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية منها إنجازات و تعليمات وزارة الصحة السعودية من سهولة الفحص و الوصول إلى المراكز المختصة، وأهمية الكشف المبكر، والدعم المعنوي للمصابين وقصص المتعافين، وتشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لاكتشاف المرض في مراحله الأولى والتي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من ٩٥%. و أضافت سارة السليمي «مديرة الموارد البشرية» في الفندق: «يجب علينا جميعا توعية السيدات الذين حولنا بشكل دائم بأهمية الفحص المبكر، حتى بدون وجود أي أعراض، و خطر هذا المرض عند اكتشافه بمراحله المتأخرة و خصوصا أنه أكثر أنواع السرطان شيوعًا عند النساء، فواجب على كل سيدة في مجتمعنا بأن توعي من حولها بأهمية الكشف المبكر».