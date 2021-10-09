عن عمر يناهز 88 عاماً، توفي أول رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية أبو الحسن بني صدر، صباح اليوم (السبت)، في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت عائلة بني صدر في بيان: إنه توفي في مستشفى في باريس بعد صراع طويل مع المرض.وأضافت: «بأسف لا ينتهي وقلب مليء بالأسى نبلغ الشعب الإيراني وفاة السيد أبو الحسن بني صدر، أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب بعد ثورة فبراير 1978، وذلك في 9 أكتوبر 2021، حيث بعد معركة طويلة مع المرض في مستشفى سالبتري في باريس، لحق بالرحمة الإلهية».ولد أبو الحسن بني صدر في 22 مارس 1933 في باغشة بمحافظة همدان، وسط إيران وهو من أصول فارسية، كان والده سيد نصرالله بني صدر ووالدته أشرفي فتح.خرج من إيران بعد اختلافه مع المرشد الأعلى المؤسس للنظام الخميني، وغادر البلاد متنكرا مع مسعود رجوي عام 1981 ولم يعد. كان بني صدر يبلغ من العمر 45 عاما أيام الثورة، ومن القلائل الذين استقبلوا الخميني في مطار باريس قبل أشهر قليلة من الثورة.