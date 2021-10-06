حددت الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية 17 بندا مستثناة من التغطية وأوضحت الصيغة الصادرة عن البنك المركزي أن بوليصة التغطية لا تشمل أي خطأ مهني طبي من قبل المؤمن له الذي لا يحمل ترخيصا صالحا ونافذا طوال مدة التغطية التأمينية، وكذلك مبلغ التحمل المبين في جدول الوثيقة، وأيضا أي خطأ مهني طبي او مطالبة او دعوى أنشئت خارج المملكة، إضافة الى أي مطالبة تنشأ عن مسؤولية محددة اخذها المؤمن له على عاتقه بموجب عقد يتجاوز واجباته في استخدام المهارة والرعاية المعتادة في ممارسة نشاطاته كما هي مبينة في بطاقة التسجيل الصادرة من الجهة المختصة.وأوضحت الصيغة النموذجية أنها غير مشمولة بأي مطالبة ناشئة عن خطأ مهني طبي وقع قبل تاريخ سريان الوثيقة المحدد بجدول الوثيقة في حال عدم تطبيق الأثر الرجعي الالزامي او الاختياري وكذلك قبل تاريخ الأثر الرجعي المحدد بجدول الوثيقة في حال تطبيق الأثر الرجعي الالزامي او الإضافي، إضافة لأي مطالبة تنشأ عن مسؤولية المنتجات وذلك عن تصنيع او تركيب أو تغيير أو إصلاح او إعادة تغليف او خدمة او معالجة أية منتجات مباعة أو موردة أو موزعة عن طريق المؤمن له او أي مطالبة ناتجة عن اخفاق أي منتج في تحقيق الغرض الذي صمم من اجل القيام به وفقا لمواصفات الكفالة أو الضمان الممنوح.وأشارت الصيغة النموذجية إلى أن الوثيقة غير مشمولة بأي خطأ مهني طبي حدث عن القيام بتجارب او أبحاث علمية او وصف عقاقير أو أدوية طبية أو استعمالها بغرض اجراء تجارب سريرية او اختبار فعاليتها، وأي خطأ مهني طبي نشأ عن القيام بالتخدير العام، الا اذا تم ذلك عن طريق اخصائي/استشاري التخدير، إضافة لأي خطأ مهني طبي مباشر او غير مباشر تسبب او ساهم في: أي فعل مخالف لأي أنظمة ولوائح ذات علاقة او غرامات او عقوبات مالية نظامية كانت او تأديبية، وأي فعل مخالف للامانة المهنية او احتيال او عمل اجرامي او سوء سلوك متعمد من قبل المؤمن له، وكذلك أداء المؤمن له لمهامه وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية او المخدرات او العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيا بأداء المهام بعد تناولها.لا تشمل الصيغة أي مطالبة بضرر مباشر او غير مباشر كان سببها او اسهم فيها أو نتجت عن اشعاعات ايونية او تلوث بنشاط اشعاعي من أي وقود نووي او من اية نفايات نووية متولدة عن احتراق نووي، والخصائص المشعة او السامة او المتفجرة او أي خصائص خطرة أخرى لأي تجمعات نووية او لأي من مكوناتها ولا ينطبق هذا الاستثناء على استخدام المواد المشعة او الطاقة الاشعاعية التي تكون ضرورية فقط لأغراض المعالجة والفحوصات الطبية المعتادة على أن تحفظ وتستخدم تبعا للاحتياطات القياسية المتعارف عليها.وأضافت أن البنود المستثناة تشمل أي مطالبة تنشأ عن الحرب، إضافة لأي خطأ مهني طبي نشأ عن اجراء عملية او اجراء طبي لحالة غير طارئة في مكان غير مؤهل طبيا، باستثناء الزيارات المنزلية والطب الاتصالي، حسب المعايير المعتمدة من الجهات المختصة.وأكدت أن الصيغة النموذجية غير مشمولة بالمطالبات المتعلقة بعدم رضى المريض عن نتائج الجراحات التجميلية او زراعة السيليكونوأوضحت، أن البنود المستثناة تشمل أي خطأ مهني طبي اثناء عمليات الإجهاض ما لم تكن متوافقة مع تعليمات الجهات المختصة، وكذلك أي مطالبة ناتجة عن الاضرار الجينية/‏‏‏التحوير الجيني.