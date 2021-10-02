لا تزال محطات كثيرة في بريطانيا بلا وقود، بعد أسبوع فوضوي شهد عمليات شراء بدافع الذعر، ومعارك بالأيدي في ساحات المحطات، وسائقين يخزنون الوقود في زجاجات المياه، بعدما وصلت سلاسل الإمداد لنقطة الانهيار، تحت وطأة نقص أعداد سائقي الشاحنات. وقررت الحكومة البريطانية نشر الجيش اليوم (السبت) للمساعدة في حل أزمة الوقود. ورغم تأكيد الوزراء البريطانيين منذ أيام أن الأزمة في طريقها للانحسار أو أنها انتهت بالفعل، إلا أن تجار التجزئة أكدوا - بحسب ما نقلت «رويترز» - أن أكثر من 2000 محطة وقود ما زالت خالية تماما من المحروقات، بينما تمددت طوابير قادة المركبات الغاضبين مرة أخرى أمس (الجمعة)، أمام محطات الوقود التي لا تزال مفتوحة في لندن. وأوضحت جمعية أصحاب محطات البنزين أن 26% من المحطات خالية من الوقود، و27% لديها نوع واحد فقط في خزاناتها، و47% لديها ما يكفي من البنزين والديزل.