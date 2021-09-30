في قرار هو الأول من نوعه عربياً، أعلنت الرئاسة التونسية تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة خلفاً لحكومة هشام المشيشي التي أطاحت بها القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد على خلفية الأزمة السياسية في البلاد.وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك» اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس سعيد كلف بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية. وأصبحت بودن بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس وأول رئيسة وزراء عربية. وأفادت إذاعة «موزاييك إف إم» بأن نجلاء بودن من مواليد عام 1958 في أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتم تعيين بودن عام 2011 مديرة عامة مكلفة بالجودة في وزارة التعليم العالي، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف في الوزارة نفسها، وكُلّفت عام 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.