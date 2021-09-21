كشفت فورد اليوم عن طراز إكسبيديشن الجديد لعام 2022، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة والمصممة خصيصاً للعائلات الباحثة عن مغامرات ممتعة ورحلات قيادة رائعة لا تنسى. ومن خلال مجموعة موسعة من الطرازات المختلفة التي يمكن للعملاء الاختيار منها، وتقنيات مساعدة السائق وتقنيات الاتصال الجديدة، تقدم فورد أقوى إصدارات إكسبيديشن وأكثرها ذكاءً وقدرة على التعامل مع الطرق الوعرة.

تشكيلة طرازات إكسبيديشن الأكبر والأكثر تفرداً على الإطلاق مستعدة للهيمنة على الطرقات

جيل الألفية اليوم هو الفئة السكانية الأسرع نمواً ضمن قاعدة عملاء السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالحجم الكامل، ولهذا تأتي التشكيلة الموسعة من طرازات إكسبيديشن 2022 الجديدة لتلبية احتياجات العائلات العصرية وتمكينها من خوض مغامرات فريدة في الهواء الطلق وعلى مختلف الدروب والطرقات.

وتتوفر طرازات إكسبيديشن بثلاثة خيارات من حيث المحركات، وتبدأ بمحرك EcoBoostالقياسي ثنائي الشاحن التوربيني والمقترن بعلبة تروس آلية من 10 غيارات توفر 380 حصاناً وعزم دوران قدره 637 نيوتن متر (أكثر من الطرازات المنافسة ذات الثماني أسطوانات)، يليه محرك High Output EcoBoost بقدرة 400 حصان وعزم دوران قدره 650 نيوتن متر لسلسلة بلاتينوم، ثم محرك Best-in-Class High Output EcoBoost الأفضل ضمن الفئة بقدرة 440 حصاناً وعزم دوران 705 نيوتن متر (أكثر من العزم الذي توفره شاحنة رابتر F-150).

وتضفي تشكيلة الطرازات الموسعة مزيداً من التفرد والتميز التصميمي على كل سلسلة، بدءاً من سلسلة إكسبيديشن XL وصولاً إلى طراز إكسبيديشن بلاتينوم المتميز، إلى جانب طرازي ستيلث وتيمبرلاين الجديدين – بما في ذلك الثلاجة الجديدة في الكونسول المركزي، وتصميم خارجي أكثر جرأة مع مصابيح LED القياسية في الأمام والمصابيح الخلفية المحدثة وخيارات العجلات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، شهد طراز بلاتينوم الجديد إضافة شبك أمامي جديد بعارضة أفقية مزدوجة وكشافات للضباب مع لمسات لامعة من الكروم.

تيمبرلاين: طراز إكسبيديشن الأفضل على الإطلاق للمسارات الوعرة

عبر طراز إكسبيديشن تيمبرلاين، تفي فورد مجدداً بعهدها بتوفير سيارات دفع رباعي وشاحنات أكثر صلابة وقوة من أي وقت مضى، فهو الأكثر قدرة على التعامل مع الطرق الوعرة على الإطلاق، ويأتي مزوداً بشبك أمامي فريد ولمسات خارجية باللون البرتقالي لمنح هوية بصرية متميزة لسلسلة تيمبرلاين الجديدة.

وفي هذا السياق، قال كبير مهندسي فورد إكسبيديشن مايك كيبلي: «يرسي طراز تيمبرلاين معيارا جديداً لعملاء السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالحجم الكامل، ممن يحتاجون إلى مساحة أكبر للركاب وقدرات استثنائية على الطرقات الوعرة ومحطة متكاملة لخوض الرحلات الاستكشافية والمغامرات الرائعة. وتظهر نتائج أبحاثنا أن أكثر من ثلث عملاء إكسبيديشن يخوضون مغامرات القيادة على الطرقات الوعرة، ويقول حوالى 30% منهم إن قدرة السيارة الفعلية على الطرق الوعرة جانب محوري لا يستغنى عنه، وهو ما حرصنا على تقديمه في هذه السيارة».

يتميز طراز تيمبرلاين بقدرات إكسبيديشن على التعامل مع مختلف أنواع المسارات، بدءاً من الارتفاع القياسي عن الأرض والأفضل ضمن الفئة وقاعدة العجلات الأعرض، وصولاً إلى زوايا الاقتراب والابتعاد المحسنة التي تتيح للسيارة قدرة التوغل في أعماق البراري وتجاوز أقسى المسارات وأكثرها وعورة. ويعتمد طراز تيمبرلاين على محرك EcoBoost سداسي الأسطوانات من فورد بسعة 3.5 ليتر ينتج قوة قدرها 440 حصاناً** وهي الأفضل ضمن الفئة، وعزم دوران قدره 705 نيوتن متر.

وتشتمل قائمة التحسينات الوظيفية على نظام مساعد الانعطاف على المسارات (Trail Turn Assist) – وهو ذات النظام المتواجد في فورد برونكو؛ والذي يعمل على تضييق نصف قطر الانعطاف على المسارات ذات المنعطفات الحادة. كما تسهم الإطارات المخصصة للتعامل مع جميع أنواع التضاريس من طراز Goodyear Wrangler بمقاس 33 إنش، إلى جانب الارتفاع المعزز للسيارة وعلبة تروس إضافية من سرعتين لنظام الدفع الرباعي والصفائح الواقية السفلية التي توفر الحماية لأجزاء السيارة الحساسة، في الارتقاء بتجربة القيادة على المسارات الوعرة نحو آفاق جديدة.

حزم «ستيلث بيرفورمانس»: حيث يجتمع التصميم المميز والأداء الجبار مع القدرات الاستثنائية

بفضل تصميمها ونظام التعليق الرياضي، تعزز حزمة «ستيلث بيرفورمانس» المخصصة لسيارة إكسبيديشن 2022 الجديدة مستويات المتعة والثقة أثناء القيادة مع مستويات القوة الأفضل ضمن فئتها التي يوفرها محرك EcoBoost عالي الأداء من فورد بسعة 3.5 ليتر والذي ينتج 440 حصاناً من القوة 705 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتشتمل الحزمة المتوفرة في طراز إكسبيديشن ليمتد (Limited) على لمسات عصرية أنيقة باللون الأسود اللامع بما في ذلك الشبك الأمامي وأغطية المرايا الجانبية والسكك الجانبية للحاملة السقفية والعتبات الجانبية وعتبة باب الصندوق والصفيحة السفلية الواقية للمصد الخلفي وإطار كشافات الضباب وقوالب المصابيح الأمامية والخلفية. وتبرز ملاقط المكابح الفريدة ذات اللون الأحمر من خلف العجلات الفاخرة المصنوعة من الألمنيوم الأسود بمقاس 22 إنش، في حين تظهر شعارات «إكسبيديشن» و«ليمتد» باللون الأسود في مقدمة ومؤخرة السيارة إلى جانب شعار فورد البيضوي الجديد باللون الأسود.

ولمواكبة المظهر الرياضي المميز لحزمة «ستيلث بيرفورمانس»، يقوم نظام التعليق النشط للتخميد مع نظام متابعة التعليق على الطريق بمراقبة الطريق أمام السيارة لتوفير تخميد أفضل للتغيرات على الطرقات مثل المطبات. ويوفر ذلك مزيداً من الصلابة في الأمام والخلف مقارنة مع طراز إكسبيديشن ليمتد، ويمنح تجربة القيادة شعوراً رياضياً أقوى بكثير.

تقنيات رائدة تشمل شاشة مركزية تعمل باللمس بقياس 12 إنشاً ونظام الترفيه SYNC4 القياسي SYNC4a الاختياري المزود بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس وبقياس 15.5 إنشاً، أكبر شاشة متوفرة ضمن الفئة.

ويتيح نظام SYNC4 للعملاء تقسيم الشاشة والتحكم بعدة وظائف في وقت واحد، بما فيها نظام الملاحة والموسيقى والعديد من الميزات الأخرى مثل سحب المقطورة.

أما نظام SYNC4a فهو مزود بشاشة عرض عمودية قياس 15.5 إنشاً وتضم تكنولوجيا بطاقة لوحة القيادة التفاعلية (adaptive dash card) التي تستخدم شاشة اللمس لاختيار بطاقات رقمية تفاعلية فردية بدلاً من القوائم التقليدية بهدف تنظيم وتحسين تجربة استخدام النظام.

وبهدف الارتقاء بمستوى لوحة العدادات الجديدة وبراعة تصنيعها، تضم اللوحة مجموعة عدادات رقمية عالية الدقة قياس 12.4 إنشاً تشتمل على منطقة كبيرة لعرض المعلومات عند الطلب، إلى جانب الرسوميات الجرافيكية والرسومات المتحركة الخاصة بطراز إكسبيديشن والتي تظهر كاستجابة لأوضاع القيادة المختارة في السيارة، كما يمكنها عرض البيانات الخاصة بالقيادة على الطرقات الوعرة وإرشادات الملاحة التفصيلية عند كل منعطف.

ويرسي إكسبيديشن معياراً جديداً للترفيه عبر نظام الصوت طراز Bang & Olufsen Unleashed*** الذي يضم 22 مكبراً للصوت منها مضخم الصوت ونظام الصوت المحيطي بزاوية 360 درجة في طرازات بلاتينوم وتيمبرلاين وحزمة «ستيلث بيرفورمانس».

وخضعت تجربة المقاعد الخلفية لتحسينات ملحوظة تضمنت إضافة خدمة «أمازون فاير تي في» (Amazon Fire TV) التي تتيح للركاب الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحتوى الخاص بالتطبيقات الشائعة وبث مقاطع الفيديو وتشغيل الألعاب والاستماع للموسيقى والحصول على المعلومات ومشاهدة البرامج المحملة - كل ذلك وأكثر عبر الشاشات اللمسية عالية الدقة المزودة بسعة تخزينية تبلغ 16 جيجابايت.

إكسبيديشن 2022 الجديد يقدم الباقة الأكبر من تقنيات**** مساعدة السائق ضمن فئته

تأتي جميع طرازات فورد إكسبيديشن 2022 مزودة بمجموعة من تقنيات مساعدة السائق القياسية والاختيارية الأفضل ضمن فئتها، وتشمل:

نظام اكتشاف جانبي الطريق (Road-Edge Detection): ويعد بمثابة ترقية لنظام الحفاظ على المسار عبر قراءة جانبي الطريق، وليس فقط خطوط الطلاء التي تحدد المسار.

نظام المساعدة عند التقاطع (Intersection Assist): يستشعر هذا النظام حركة المرور القادمة وتفعيل المكابح إذا كانت السيارة مُعرضة لخطر الاصطدام، وذلك بهدف التخفيف من حدّة الاصطدام أو تجنّبه.

مساعد المكابح عند الرجوع إلى الخلف (Reverse Brake Assist): غالباً ما يؤدي الرجوع إلى الخلف للخروج من مواقف السيارات إلى الحد من رؤية السائق؛ لذلك تستشعر هذه الميزة حركة المشاة والمركبات القادمة وتنبه السائق وتضغط على المكابح تلقائياً إذا كانت السيارة معرضة لخطر الاصطدام.

مساعد التوجيه عند المناورات (Evasive Steering Assist): يساعد هذا النظام السائق على الخروج من مسار الطريق في الوقت المناسب لتفادي العقبات وخطر الاصطدام، ودون تجاوز المسار التالي أو الخروج عن نطاق السيطرة (علماً أن هذا النظام لا يتحكم مُطلقاً بعملية التوجيه).

نظام رصد الأجسام باستخدام الكاميرا (Object Detected Camera View): يوفر هذا النظام للسائقين سياقاً بصرياً إضافياً في حال لم يكن الدعم المقدم من المستشعرات الأمامية الخاصة بنظام مساعد ركن السيارة كافياً؛ ما يسمح لهم برؤية الأجسام في مقدمة السيارة والحكم على المسافة الفاصلة بينهما، بالإضافة إلى مشاهدة تلك الأجسام عبر استخدام أجهزة الاستشعار فوق الصوتية.

نظام مساعد الركن النشط (Active Park Assist 2.0): ويعد بمثابة ترقية لنظام مساعد الركن المحسن النشط السابق، والذي يتطلب قيام السائق بالضغط على دواسة الوقود. وتأتي الميزة الجديدة لتحول العملية بأكملها إلى لمسة واحدة لركن السيارة في المكان المحدد.

ويتم تصنيع فورد إكسبيديشن 2022 في مصنع كنتاكي للشاحنات في لويزفيل بولاية كنتاكي، وسيطرح الطراز الجديد للبيع بحلول الربع الأول من عام 2022.