بعد مرور 5 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يواصل فريق ضمك إرضاء جماهيره، نتيجة المستويات الجيدة التي قدمها في مبارياته السابقة، بينما فريق أبها لا يزال يقدم مستويات غير مرضية للجماهير، وعكست التوقّعات، إذ استطاع ضمك الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، محتلاً المركز الرابع، برصيد 8 نقاط، فيما تلقى أبها خسارته الثالثة من فريق الحزم بنتيجة هدفين دون مقابل، وتعادل في مباراة، وفاز في أخرى، وله من الرصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الـ 14. وقال عوض الوادعي ومحمد الشهراني وعبدالرحمن الشهري لـ«عكاظ»: ضمك يقدم مستويات مرضية، ويُعتبر فريقاً قوياً، وما حصْده لـ 8 نقاط في 5 جولات إلا مؤشر اطمئنان كبير، ويستحق الاحترام، والمدرب رائع، بينما طالب كل من محمد ويحيى عسيري وحسن الشهري لاعبي أبها بتصحيح أخطاء الجولات السابقة، لتحقيق نتائج جيدة، حتى يتغير مسار الفريق إلى الأفضل، خصوصاً أن الدوري لا يزال نوعاً ما في بداياته، ويعتمد كلياً على حصد النقاط، ومستوى «أبها»، حتى اللحظة غير مرضٍ، وعلى اللاعبين أن يدركوا ذلك جلياً. يُذكر أن مباراة ضمك القادمة ستكون أمام أبها، مساء الجمعة القادم، عند الساعة الـ 6:40 في ديربي عسير، الذي سيُقام على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، وسيكون لقاءً جماهيرياً، وممتعاً من الفريقين، كعادتهما.