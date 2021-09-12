استكملت وزارة التعليم أمس (الأحد) اختبارات تعزيز المهارات حضورياً وعن بُعد للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والسنة الأولى المشتركة للصف الأول الثانوي؛ وفق الجدول الزمني المحدد لكل صف وذلك عبر منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم للمرة الأولى في العام الدراسي الجديد للوقوف على قياس المعارف والمهارات التي تحصّل عليها الطلاب خلال العام الدراسي الماضي. وشهدت منصة الاختبارات الإلكترونية نهاية الأسبوع الماضي دخول أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الثاني الابتدائي، وذلك في ختام الأسبوع الأول من اختبارات تعزيز المهارات.