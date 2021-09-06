أقدم جراب بن مصلح بن دشن القحطاني على قتل المواطن وعلان بن حامد بن ناصر القحطاني وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته. وأوضح بيان صادر من وزارة الداخلية أمس أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً أمس (الأحد) بمدينة أبها في منطقة عسير.