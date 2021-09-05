دان السفير اليمني في السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم (الأحد) إطلاق المليشيا الحوثية عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه الأعيان المدنية في المنطقة الشرقية ومنطقتي نجران وجازان في جنوب المملكة.وقال السفير الزنداني في بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إن تكرار إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية للصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين هو سلوك إجرامي لا تقبله الشرائع والمواثيق الدولية ولا حتى قواعد الاشتباك العسكري وأخلاقيات الحروب، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً ضد هذا السلوك الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت السعودية ومصالح العالم من إمدادات الطاقة.