تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة بحسب وسائل إعلام سورية.

وقال مصدر عسكري سوري إنه وحوالى الساعة 1:26 من فجر يوم الجمعة، «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق» وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية «تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات».

يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الماضي، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.