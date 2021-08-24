أنهى مركز لقاحات كورونا لمنسوبي تعليم الجبيل يومه الأول بتقديم ٨٥٤ جرعة لقاح للطلاب والطالبات، وذلك بمقر مدرسة تبوك الابتدائية بالجبيل. وشهد المركز توافد أعداد كبيرة من منسوبي تعليم الجبيل لأخذ اللقاح وسط تنظيم وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية بمشاركة عدد من الفرق التطوعية والصحية.وقال رئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية الدكتور سعود المطرفي لـ«عكاظ»: «إن افتتاح المركز جاء بالتعاون مع تعليم الجبيل، ونستهدف من خلاله إعطاء منسوبيه اللقاح وسط تنظيم وتطبيق للاشتراطات الصحية من أجل عودة حضورية آمنة لمقاعد الدراسة».وأوضح مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني، أن «المركز يستهدف الفئة العمرية من ١٢إلى ١٨ سنة لعودة حضورية آمنة لأبنائنا وبناتنا وكافة منسوبي التعليم». وأهاب بجميع الآباء وأولياء الأمور الحضور للمركز والاستفادة من أخذ اللقاحات من الساعة ٤ إلى١٠ مساء. وقال الطالب عبادي حدادي، إنه استفاد من المركز بأخذ اللقاح، وأضاف الطالب علي العجمي «تم اليوم أخذ الجرعة الثانية والحمد لله، وأصبحت جاهزاً لعودة حضورية آمنة».