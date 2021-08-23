أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن منطقه تبوك تشهد عددا من المشاريع الكبرى في مجال النقل، بتكلفة تتجاوز 800 مليون ريال.

وأوضح عقب تدشين أمير منطقة تبوك، اليوم، مشاريع جديدة بالمنطقة، بحضور قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالوزارة، أن زيارته لمنطقة تبوك تأتي لمعالجة أي جزء من المشاريع المتعثرة ووضع الحلول المناسبة لها، مبينا أن المنطقة فيها شبكة طرق بأكثر من 4000 كيلومتر حالياً، وهناك توسع حسب المسار.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد الشهر الماضي تحمل في طياتها الكثير من المشاريع التطويرية بالمنطقة، لافتاً النظر إلى أن ربط المناطق الشمالية بالمملكة بمنطقه تبوك بسكة الحديد حالياً في مرحلة الدراسات وفق الإستراتيجيات والخطط.