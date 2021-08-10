تحيي المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفلة غنائية إلى جانب Ed sheeran في حفل أونلاين الأحد القادم 15 أغسطس الجاري، بمناسبة استقلال الهند؛ وذلك بهدف جمع التبرعات للشعب الهندي المتضرر جراء تفشي فايروس كورونا.ومن المقرر أن يضم الحفل عددا من الوجوه العالمية. واختيرت عجرم لتكون نجمة شهر أغسطس على محطة راديو إنرجي 92.1، وتحل ضيفة على إحدى برامجه قريبا. فيما احتفت صفحة الراديو الرسمية بمشوارها الفني وتكريمها في عدة دول عربية وعالمية والاحتفال بطرحها ألبوم (نانسي 10) الذي تصدّر قوائم الأكثر تداولاً في السعودية ومصر ولبنان والعراق وسوريا.وفي سياق آخر، نقل المطرب المصري إيمان البحر درويش إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، بعد تدهور صحته (الثلاثاء)، فيما كشف الأطباء تعرضه لجلطة في المخ أدت لنزيف داخلي يحتاج علاجه عدة أيام. وكان درويش صرح في مداخلة تلفزيونية قبل أيام: «تفاقمت أزمتي الصحية إثر خضوعي لجراحة دقيقة أدت لإصابتي بشلل نصفي، وانتكست صحتي بعدما تجاهلت جلسات العلاج الطبيعي.. غير أني تابعت العلاج وتمكنت من السير على قدمي مجددا». بدورها، أنهت المطربة اليمنية بلقيس فتحي أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية المصرية، بحصولها على تصريح للغناء في حفل الأوبرا المقرر غدا (الخميس)، ما دفع النقابة للتراجع عن قرار منعها من الغناء. وعلمت «عكاظ» أن الخلاف تفاقم لعدم سداد الرسوم المقررة على المطربين غير المصريين، فيما اعتبرت بلقيس الأمر بسيطاً، مبدية استعدادها تنفيذ لائحة النقابة، مؤكدة أن مصر بلدها الثاني خصوصا أن والدها أحمد فتحي يقيم فيها أغلب وقته.