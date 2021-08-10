انتهى حفل زفاف عراقي برصاصة طائشة في رأس العريس، ولم تفلح محاولات إسعافه، إذ فارق الحياة بعد وصوله المستشفى بأقل من 10 دقائق. وفي التفاصيل التي نشرتها موقع صحيفة «المدى» المحلية (الثلاثاء)، أكد أحد أقارب العريس، لم يكشف اسمه، أن زفاف أحمد كوان، شهد أجواء احتفالية منذ عصر (الإثنين)، غير أن ابن العريس فاجأ الجميع بدخوله برشاش (برنو) وبدأ إطلاق النار، وبعد عدة طلقات صرخ العريس وإذا به مضرج في الدماء، بعدما ارتدت رصاصة طائشة من السقف إلى رأسه. وقالت شرطة الأنبار في بيان: «هرب الجاني فور الواقعة وحددنا شخصيته، وجار البحث عنه لضبطه وتقديمه للنيابة بتهمة القتل الخطأ».