أعلنت وزارة «الصحة»اليوم( الخميس)، إحصاء جديدا لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (986) حالة مؤكدة، وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10311) حالة منها (1424) حالة حرجة.

وبين الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (530981) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (512373) حالات.

وفي ما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8297) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.