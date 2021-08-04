تصدرت «زين السعودية» مجدداً المركز الأول في مؤشرات تقرير Game Mode، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الثاني من عام 2021م، في أشهر الألعاب الإلكترونية على مستوى المملكة هي: Fortnite ،FIFA 21، APEX Legends و Dota 2.

ويقارن التقرير زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية. وجاءت شركة «زين السعودية» في المرتبة الأولى في لعبة Fortnite بمعدل زمن استجابة بلغ 12 ملي ثانية، والذي فاق معدل استجابة اللعبة في المملكة والمقدر بـ22 ملي ثانية، أما في لعبة FIFA 21، فجاءت شركة «زين السعودية» في المرتبة الأولى بمعدل زمن استجابة بلغ 13 ملي ثانية، وهو أعلى عن المعدل العام للعبة في المملكة المقدر بـ22 ملي ثانية. كما تقدمت «زين السعودية» في لعبة APEX Legends، بمعدل زمن استجابة بلغ 13 ملي ثانية. وفي لعبة Dota 2 أيضاً، جاءت شركة «زين السعودية» في المركز الأول، متصدرة عن باقي مقدمي خدمات الاتصالات، بعد تسجيلها أفضل معدل زمن استجابة بلغ 20 ملي ثانية.

كما تصدرت «زين السعودية» متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مدينة الرياض بحسب التقرير، وتأتي هذه النتائج لتؤكد تفوّق شركة «زين السعودية» كأفضل مزود للباقات المنزلية والتي مكنتها من حصد إشادات عالمية وإقليمية ومحلية، محققةً تميزاً لافتاً في العديد من المؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية، حيث أعلنت شركة «أوكلا» (Ookla) العالمية المالكة لموقع Speedtest، المتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً، فوز «زين السعودية» بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك عن النصف الأول من عام 2021.

وتفوقت بأفضل شبكة للجيل الخامس (5G) وأداء للبيانات في العاصمة الرياض، بحسب تقرير شركة umlaut العالمية الصادر لهذا العام، ما أسهم في أن تصبح الرياض الأسرع بين عواصم العالم على مستوى سرعات الجيل الخامس (5G)، متقدمةً على عواصم مثل طوكيو ودبلن. وحازت «زين السعودية» على ثلاث جوائز عن مؤشرات الجيل الخامس من شركة open signal، وهي: «أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)»، و«أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)»، و«أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس (5G)».